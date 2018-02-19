Хуг про поїздку на Донбас: сторони порушують мінські угоди, втручаються в роботу СММ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Сторони конфлікту на Донбасі продовжують порушувати пункти мінських угод. Про це під час брифінгу в понеділок заявив перший заступник глави СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг, передає УНН.
"Перший факт полягає в тому, що сторони не змогли повністю виконати свої обіцянки", - заявив він.
За словами Хуга, на щоденній основі моніторингова місія ОБСЄ спостерігає порушення режиму припинення вогню - двозначне, тризначне і навіть чотиризначне. Але навіть в дні відносного затишшя сторони не використовують цю можливість для того, щоб сприяти стабілізації ситуації - замість цього вони готуються для ще більшого насилля, сказав заступник голови СММ.
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"Факт залишається фактом, сторони продовжують рити траншеї. Факт - те, що сторони продовжують рухатися у напрямку ближче і ближче один до одного. Факт - що сторони досі утримують озброєння в тих місцях, де воно не повинно знаходитися. Факт - що обидві сторони продовжують закладати міни, не дивлячись на їх обіцянки, які вони дали в вересні 2014 року. І факт залишається фактом, що сторони продовжують втручатися в нашу роботу", - повідомив він.