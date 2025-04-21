Худший всплеск утоплений: в Австралии семеро погибших за пасхальные выходные

Семь человек утонули в Австралии за пасхальные выходные, в том числе 9-летний мальчик, который застрял между камнями на пляже в Новом Южном Уэльсе в воскресенье, пишет УНН со ссылкой на BBC.

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Большинство смертей было вызвано сильными волнами, смывавшими людей в океан со скал. Два человека остаются пропавшими без вести.

Стивен Пирс, генеральный директор Surf Live Saving в Новом Южном Уэльсе, где произошло большинство смертельных случаев, сказал ABC, что это был "худший" всплеск утоплений за всю историю наблюдений за долгие пасхальные выходные.

"Это было просто ужасно в выходные, которые должны быть радостными и религиозными", - сказал Пирс Sydney Morning Herald.

Бригады скорой помощи смогли вытащить мальчика из South West Rocks, примерно в 400 километрах к северу от Сиднея, но он скончался на месте.

Ранее в воскресенье вертолет заметил отца и сына, плавающих в воде у пляжа Ваттамолла к югу от Сиднея. 14-летнего сына реанимировали, но впоследствии объявили, что отец мертв.

Тем временем полиция Виктории продолжает поиски 41-летнего мужчины, который пропал без вести возле Сан-Ремо в пятницу.

Surf Live Saving New South Wales заявила, что провела более 150 спасательных операций с момента Страстной пятницы.

Господин Пирс сказал, что "идеальное сочетание" высоких температур, праздничных выходных и опасных океанских волн на большей части Нового Южного Уэльса и Виктории вызвало всплеск смертности.

Хотя в понедельник ожидается улучшение условий, власти призвали тех, кто посещает побережье, проявлять осторожность.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз выразил соболезнования семьям жертв. "Пожалуйста, будьте осторожны. Семьи, в частности, будьте осторожны со своими детьми", - сказал он.

Дополнение

По данным Royal Life Saving Australia, в течение года по июнь 2024 по всей Австралии утонули 323 человека. Эта цифра включает тех, кто погиб в реках и ручьях, а также на пляжах. Почти 40% смертей зафиксировано в Новом Южном Уэльсе.