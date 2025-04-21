Найгірший сплеск утоплень: в Австралії семеро загиблих за великодні вихідні

Сім людей потонули в Австралії за великодні вихідні, у тому числі 9-річний хлопчик, який застряг між камінням на пляжі в Новому Південному Уельсі в неділю, пише УНН з посиланням на BBC.

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Більшість смертей було викликано сильними хвилями, що змивали людей в океан зі скель. Двоє людей залишаються зниклими безвісти.

Стівен Пірс, генеральний директор Surf Live Saving у Новому Південному Уельсі, де сталася більшість смертельних випадків, сказав ABC, що це була "найгірший" сплеск утоплень за всю історію спостережень за довгі великодні вихідні.

"Це було просто жахливо у вихідні, які мають бути радісними та релігійними", - сказав Пірс Sydney Morning Herald.

Бригади швидкої допомоги змогли витягнути хлопчика із South West Rocks, приблизно за 400 кілометрів на північ від Сіднея, але він помер на місці.

Раніше в неділю вертоліт помітив батька та сина, які плавають у воді біля пляжу Ваттамолла на південь від Сіднея. 14-річного сина реанімували, але згодом оголосили, що батько мертвий.

Тим часом поліція Вікторії продовжує пошуки 41-річного чоловіка, який зник безвісти біля Сан-Ремо у п'ятницю.

Surf Live Saving New South Wales заявила, що провела понад 150 рятувальних операцій з моменту Страсної п'ятниці.

Пан Пірс сказав, що "ідеальне поєднання" високих температур, святкових вихідних і небезпечних океанських хвиль на більшій частині Нового Південного Уельсу та Вікторії спричинило сплеск смертності.

Хоча в понеділок очікується покращення умов, влада закликала тих, хто відвідує узбережжя, виявляти обережність.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбаніз висловив співчуття сім'ям жертв. "Будь ласка, будьте обережні. Сім'ї, зокрема, будьте обережні зі своїми дітьми", - сказав він.

Доповнення

За даними Royal Life Saving Australia, протягом року по червень 2024 по всій Австралії потонули 323 людини. Ця цифра включає тих, хто загинув у річках та струмках, а також на пляжах. Майже 40% смертей зафіксовано у Новому Південному Уельсі.