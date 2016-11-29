Художественный руководитель "Театра на Подоле": фасад здания - это произведение искусства

Как отметил В.Малахов, по замыслу, фасад театра должен сливаться с Андреевским спуском и одновременно конфликтовать с ним.

"Театр должен быть современным и вместе с тем сочетать в себе историю Киева, Подола. Я больше вам скажу - я считаю, что фасад в значительной степени является произведением искусства, которое отражает дух нашего времени. Это помещение построено в самые тяжелые для нашей страны годы. Оно скромное и аскетическое", - добавил В.Малахов.

Напомним, 29 ноября в столице состоялась презентация первой очереди благотворительного проекта реставрации фасада здания Киевского драматического театра на Подоле.

Внешний вид здания вызвал бурю критики.

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко назвал обновленный "Театр на Подоле" "одороблом на Андреевском" .

А киевляне предложили Киевсовету снести фасад "Театра на Подоле". Поэтому было решено обсудить внешний вид "Театра на Подоле" на общественных слушаниях.