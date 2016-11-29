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Художній керівник "Театру на Подолі": фасад будівлі - це витвір мистецтва

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Фасад будівлі, у якій розмістився оновлений "Театр на Подолі", поєднує у собі історичні і сучасні елементи і в значній мірі є витвором мистецтва. Про це сказав художній керівник театру Віталій Малахов, передає кореспондент УНН.

Художній керівник "Театру на Подолі": фасад будівлі - це витвір мистецтва

Як зазначив В.Малахов, за задумом, фасад театру має зливатися з Андріївським узвозом і одночасно конфліктувати з ним.

"Театр має бути сучасним і разом з тим поєднувати в собі історію Києва, Подолу. Я більше вам скажу - я вважаю, що фасад в значній мірі є витвором мистецтва, який відображає дух нашого часу. Це приміщення побудовано в найважчі для нашої країни роки. Воно скромне та аскетичне", - додав В.Малахов.

Нагадаємо, 29 листопада у столиці відбулася презентація першої черги благодійного проекту реставрації фасаду будівлю Київського драматичного театру на Подолі.

Зовнішній вигляд будівлі викликав бурю критики.

Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко назвав оновлений "Театр на Подолі" "одороблом на Андріївському".

А кияни запропонували Київраді знести фасад "Театру на Подолі". Тому було вирішено обговорити зовнішній вигляд "Театру на Подолі" на громадських слуханнях.

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