Художница создает костюмы эпохи Возрождения из пенопласта и пузырчатой пленки
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Нидерландская художница Сюзанна Йонманс создает одежду эпохи Возрождения из упаковочных одноразовых материалов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт художницы.
"Идея сделать что-то из ничего - меняет мой взгляд на реальность. Большинство людей выбрасывает это (одноразовые упаковочные материалы - ред.) в мусор. Я же из этого делаю одежду; упаковочные материалы - это моя ткань", - объясняет художница.
Сюзанна Йонманс использует свои навыки скульптора, декоратора и дизайнера для создания костюмов эпохи Возрождения из переработанных упаковочных материалов, таких как пенопласт, пенополистирол, пузырчатая пленка и т.д.
Йонманс создает связь между современными одноразовыми материалами и эстетикой тонких шелков или кружева, представляя творческую концепцию многовековой одежды.
Костюмы и аксессуары имеют вид и общую стилистику эпохи Возрождения. Кроме этого, художница вдохновляется картинами таких известных художников как Рембрандт, Ганс Гольбен и Рогир ван дер Вейден.
После создания костюмов, художница фотографирует моделей в своей одежде на фоне декораций, создает портретные картины похожи по стилистике с картинами 15, 16 и 17-го веков.
Как сообщало УНН, во Львове ограничили использование полиэтиленовых пакетов.