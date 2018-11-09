Художниця створює костюми епохи Відродження з пінопласту та бульбашкової плівки
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Нідерландська художниця Сюзанна Йонманс створює одяг епохи Відродження з пакувальних одноразових матеріалів. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт художниці.
"Ідея зробити щось з нічого змінює мій погляд на реальність. Більшість людей викидає це (одноразові пакувальні матеріали - ред.) в сміття. Я ж з цього виготовляю одяг; пакувальні матеріали - це моя тканина", - пояснює художниця.
Сюзанна Йонманс використовує свої навички скульптора, декоратора та дизайнера для створення костюмів епохи Відродження з перероблених пакувальних матеріалів, таких як пінопласт, пінополістирол, бульбашкова плівка тощо.
Йонманс створює зв'язки між сучасними одноразовими матеріалами та естетикою тонких шовків або мережива, представляючи творчу концепцію багатовікового одягу.
Костюми та аксесуари мають вигляд та загальну стилістику епохи Відродження. Окрім цього, художниця надихається картинами такими стильовими відомих художників як Рембрандт, Ганс Гольбен та Рогір ван дер Вейден.
Після створення костюмів, художниця фотографує моделей у своєму одязі на фоні декорацій, що створює портретні картини схожі за стилістикою з художніми роботами 15, 16 та 17-го століть.
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