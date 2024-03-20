"Хуавей Украина" провела форум об инвестициях, технологиях и законодательстве в области хранения энергии.

15 марта 2024 года "Хуавей Украина" организовала форум об инвестициях, технологиях и законодательстве в области УЗЭ (установки хранения энергии) "Сохраняй и накапливай".

Ведущие отечественные и международные эксперты рынка энергетики определили тенденции и вызовы сферы УЗЭ, а также обсудили инновации, инвестиционные возможности и законодательное регулирование сектора. Была отмечена важность стимулирования энергетической отрасли Украины.

Установки хранения энергии уже сегодня помогают обеспечивать устойчивость энергетической отрасли Украины. А глобальный опыт внедрения инновационных систем хранения энергии в странах доказывает необходимость их применения. В частности, аккумуляторные установки хранения энергии Huawei эффективно решают проблемы балансировки возобновляемых источников энергии, предоставления вспомогательных услуг, выравнивания потребления и организации резервного питания для потребителей. Безопасность пользователей, их имущества и инвестиций лежит в основе принципов проектирования оборудования Huawei.

"Система накопления энергии Huawei - это кардинальный переход к экологической и надежной энергосистеме. Это решение - не просто наше техническое достижение. Оно является символом преданности Huawei принципам устойчивого развития, целью которого является сокращение выбросов углекислого газа и построение лучшего будущего для следующих поколений. Мы инвестируем не только в технологии, но и в благосостояние Украины и всей планеты", - говорит Тони Цао, исполняющий обязанности генерального директора компании "Хуавей Украина".

Только системы накопления энергии смогут обеспечить энергетическую независимость благодаря возобновляемым источникам энергии.

"Компания Huawei по-настоящему привержена инновациям и устойчивому развитию в энергетическом секторе, особенно в отношении систем хранения энергии. Сегодня мы рады представить наши новые продукты - аккумуляторные системы накопления энергии коммерческого и индустриального масштаба для производств, солнечных электростанций на собственное потребление и емкостью 200 кВт-ч для противодействия блэкаутам, а также крупномасштабные интегрированные контейнерные системы, которые будут обеспечивать стабильность энергосистемы благодаря предоставлению вспомогательных услуг. Huawei понимает решающую роль солнечной энергии в обеспечении устойчивого будущего. Поэтому на этот форум мы пригласили специалистов и экспертов из разных стран для обмена опытом и идеями, которые помогли бы определить будущее инновационных систем накопления энергии в Украине и за ее пределами", - комментирует Чжао Сюечжен, директор департамента Digital Power, "Хуавей Украина".

На пути к декарбонизации энергетики Украины УЗЭ играют важную роль в интеграции ВИЭ (возобновляемых источников энергии) в энергетический микс и создании разумной энергосистемы Украины. К тому же УЗЭ будут способствовать экологической трансформации бизнеса благодаря более эффективной децентрализации и увеличению потребления энергии из ВИЭ. В частности, УЗЭ обеспечивают резервное питание и оптимизацию собственного потребления электроэнергии для организаций, а также помогают прогнозировать генерацию солнечных или ветровых станций. Важно, что в перспективе УЗЭ позволят реализовать такие технологии, как Smart Grid, Microgrid, Demand Side, виртуальные электростанции, а также повысить уровень менеджмента, управления спросом, работы в локальных сетях и тому подобное.