Христиане сегодня отмечают Прощеное воскресенье
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Сегодня, 10 марта, православные христиане отмечают Прощеное воскресенье - последний день Масленицы и последнее воскресенье перед Великим постом, который продлится 48 дней до самой Пасхи, передает УНН.
В этот день издавна существует традиция просить прощения у родных, близких, друзей, коллег, если сознательно или бессознательно их когда-нибудь могли обидеть, а также со своей стороны простить и отпустить все обиды.
В Прощеное воскресенье важно наладить отношения с людьми, с которыми находитесь в ссоре. Таким образом, в период Великого поста человек входит с чистым сердцем и помыслами.
Вечером в Прощеное воскресенье поминают умерших. Кроме того, в конце праздника торжественно сжигают чучело Масленицы.
Обычно, христиане обращаются друг к другу со словами “Прости меня”, на что православные искренне и от всего сердца отвечают “Бог простит, и я прощаю”.
Напомним, в марте украинцы будут иметь 11 выходных.