Християни сьогодні відзначають Прощену неділю
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Сьогодні, 10 березня, православні християни відзначають Прощену неділю – останній день Масляної та останню неділю перед Великим постом, який триватиме 48 днів до самої Пасхи, передає УНН.
У цей день здавна існує світла традиція просити вибачення у рідних, близьких, друзів, колег, якщо свідомо чи несвідомо їх коли-небудь могли образити, а також зі своєї сторони пробачити та відпустити всі образи.
У Прощену неділю важливо налагодити стосунки з людьми, з якими перебуваєте у сварці. Таким чином, у період Великого посту людина входить з чистим серцем і помислами.
Увечері в Прощену неділю поминають померлих. Крім того, в кінці свята урочисто спалюють опудало Масляної.
Зазвичай, християни звертаються один до одного зі словами “Прости мене”, на що православні щиро і від усього серця відповідають “Бог простить, і я прощаю”.
Нагадаємо, у березні українці матимуть 11 вихідних.