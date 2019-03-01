У березні українці матимуть 11 вихідних

У березні загальна кількість календарних днів – 31, з яких робочих буднів буде 20, а відпочиватимуть українці 11 днів, з них 8 березня в п’ятницю, а 2, 3, 8, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 березня – це субота та неділя.

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Нагадаємо, у святкові вихідні призначено поїзд № 90/89 Львів – Перемишль. Він курсуватиме туди і зворотно з 8 по 10 березня.