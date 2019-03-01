Вихідними у Києві відбудеться 2 продуктових ярмарки

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КИЇВ. 1 березня. УНН. У Києві в зв’язку із проведенням продовольчих ярмарків 2-3 березня будуть внесені зміни у роботу автобусів маршрутів №№ 31, 61, 98 та тролейбусів маршруту № 34. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "Київпастрансу".

Автобуси № 61 курсуватимуть маршрутом: вул. Радунська - вул. Градинська - вул. Оноре де Бальзака (парна сторона) - вул. Марини Цвєтаєвої - просп. Володимира Маяковського - вул. Сержа Лифаря (колишня вул. Олександра Сабурова) - вул. Миколи Закревського - вул. Теодора Драйзера - просп. Генерала Ватутіна - вул. Миколи Кибальчича - б-р Перова - вул. Івана Микитенка (у зворотному напрямку вул. Сулеймана Стальського) - вул. Райдужна - залізнична зупинка "Троєщина";

Автобуси маршруту № 98: вул. Радунська - вул. Будищанська - вул. Оноре де Бальзака - вул. Марини Цвєтаєвої - просп. Володимира Маяковського - вул. Сержа Лифаря - вул. Пухівська - ТЕЦ-6.

Тролейбуси маршруту № 34: вул. Північна - просп. Героїв Сталінграда - вул. Маршала Тимошенка - просп. Героїв Сталінграда - просп. Степана Бандери та в зворотному напрямку.

Автобуси маршруту № 31: від станції метрополітену "Політехнічний інститут" до вул. Отто Шмідта - вул. Нагірна, далі за власним маршрутом.

Раніше УНН повідомляв, що фальсифікат на ринку вершкового масла становить до 60%.

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