На выходных в Киеве состоится 2 продуктовых ярмарки

Автобусы №61 будут курсировать по маршруту: ул. Радунская - ул. Градинська - ул. Оноре де Бальзака (четная сторона) - ул. Марины Цветаевой - просп. Владимира Маяковского - ул. Сержа Лифаря (бывшая ул. Александра Сабурова) - ул. Николая Закревского - ул. Теодора Драйзера - просп. Генерала Ватутина - ул. Николая Кибальчича - б-р Перова - ул. Ивана Микитенко (в обратном направлении ул. Сулеймана Стальского) - ул. Радужная - железнодорожная остановка "Троещина";

Автобусы маршрута № 98: ул. Радунская - ул. Будищанская - ул. Оноре де Бальзака - ул. Марины Цветаевой - просп. Владимира Маяковского - ул. Сержа Лифаря - ул. Пуховская - ТЭЦ-6.

Троллейбусы маршрута № 34: ул. Северная - ул. Героев Сталинграда - ул. Маршала Тимошенко - просп. Героев Сталинграда - ул. Степана Бандеры и в обратном направлении.

Автобусы маршрута № 31 от станции метро "Политехнический институт" до ул. Отто Шмидта - ул. Нагорная, дальше по собственному маршруту.

Ранее УНН сообщал, что фальсификат на рынке сливочного масла составляет до 60%.