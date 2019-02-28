На весняні свята "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд Львів-Перемишль
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. У святкові вихідні призначено поїзд № 90/89 Львів – Перемишль. Він курсуватиме туди і зворотно з 8 по 10 березня. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".
"Поїзд № 89 вирушатиме з Перемишля о 10:15 та прибуватиме до Львова о 13:45. Зі Львова поїзд вирушатиме о 16:00 та прибуватиме до Перемишля о 17:46. Час прямування поїзда становитиме близько 2,5 год", - йдеться у повідомленні.
Поїзд складатиметься з 6 купейних вагонів із місцями для сидіння 2-го класу. Вартість проїзду – близько 260 грн.
Нагадаємо, до 8 березня призначено 17 додаткових поїздів.