На весняні свята "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд Львів-Перемишль

"Поїзд № 89 вирушатиме з Перемишля о 10:15 та прибуватиме до Львова о 13:45. Зі Львова поїзд вирушатиме о 16:00 та прибуватиме до Перемишля о 17:46. Час прямування поїзда становитиме близько 2,5 год", - йдеться у повідомленні.

Поїзд складатиметься з 6 купейних вагонів із місцями для сидіння 2-го класу. Вартість проїзду – близько 260 грн.

Нагадаємо, до 8 березня призначено 17 додаткових поїздів.