До 8 березня призначили 17 додаткових поїздів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Українцям вже призначили 17 додаткових поїздів до 8 березня. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".
"До Міжнародного жіночого дня, який відзначається 8 березня, "Укрзалізниця" призначила 17 додаткових поїздів у найбільш популярних напрямках", - повідомили в УЗ.
Вони курсуватимуть з Києва до Львова, Ковеля, Ужгорода, Чернівців, Дніпра, Одеси та на інших напрямках.
В УЗ заявили, що робота з призначення додаткових поїздів триває.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" планує на чверть підняти вартість тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом 2019 року.