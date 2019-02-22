К 8 марта назначили 17 дополнительных поездов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Украинцам уже назначили 17 дополнительных поездов к 8 марта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
"К Международному женскому дню, который отмечается 8 марта, "Укрзализныця" назначила 17 дополнительных поездов в наиболее популярных направлениях", - сообщили в УЗ.
Они будут курсировать из Киева во Львов, Ковель, Ужгород, Черновцы, Днепр, Одессу и на других направлениях.
В УЗ заявили, что работа по назначению дополнительных поездов продолжается.
Напомним, "Укрзализныця" планирует на четверть поднять стоимость тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом 2019 года.