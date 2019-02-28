На весенние праздники "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд Львов-Перемышль
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. В праздничные выходные назначен поезд № 90/89 Львов - Перемышль. Он будет курсировать туда и обратно с 8 по 10 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
"Поезд № 89 будет отправляться из Перемышля в 10:15 и прибывать во Львов в 13:45. Из Львова поезд будет отправляться в 16:00 и прибывать в Перемышль в 17:46. Время следования поезда составит около 2,5 ч.", - говорится в сообщении.
Поезд будет состоять из 6 купейных вагонов с местами для сидения 2-го класса. Стоимость проезда - около 260 грн.
Напомним, к 8 марта назначены 17 дополнительных поездов.