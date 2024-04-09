Хранили и распространяли детскую порнографию: разоблачены двое одесситов
Киев • УНН
Двух жителей Одессы разоблачили на хранении и распространении более 450 тыс. фото- и видеофайлов с детской порнографией.
В Одессе правоохранители сообщили о подозрении двум местным жителям, которые хранили и распространяли детскую порнографию. В их ноутубах обнаружили более 450 тысяч фото- и видеофайлов с содержанием порнографического характера с участием детей. Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, передает УНН.
Детали
Киберполицейские установили, что оба мужчины для удовлетворения собственных сексуальных потребностей загружали из интернета контент с детской порнографией. А один из них, как сообщается, еще и распространял ее на сайтах с аналогичным содержанием для пользования другими.
Во время обысков из их помещений правоохранители изъяли компьютерную технику, на которой хранились всего около 400 тыс. фото и 50 тыс. видео.
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Одному из мужчин сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 301-1 Уголовного кодекса Украины в распространении детской порнографии. За это ему грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Как сообщается, ему уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 242 тысячи гривен.
Второму мужчине - по ч. 1 ст. 301-1 того же кодекса в умышленном получении доступа к детской порнографии с использованием информационно-телекоммуникационных систем, хранении детской порнографии без цели сбыта или распространения. Такое правонарушение наказывается пробационным надзором на срок до пяти лет или ограничением свободы на тот же срок, или лишением свободы на срок от двух до шести лет. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
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