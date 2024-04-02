Хотят отвлечь внимание от провалов собственной обороны: в ЦПД объяснили, почему россияне снова заговорили о "захвате Киева"

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Ракетный удар рф по Днепру: количество пострадавших возросло до 13, из них 5 - дети
В результате российского ракетного обстрела Днепра ранения получили 13 человек, в том числе 5 детей; 8 пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Зеленский подписал закон об электронном кабинете военнообязанного
Президент Зеленский подписал законопроект о создании электронного кабинета военнообязанного, что будет способствовать быстрому сбору и обработке военных данных и переводу услуг для военнослужащих в цифровой формат, тем самым усиливая обороноспособность Украины.
3,2 млн грн убытков стратегическому госпредприятию: сообщено о новом подозрении Шиману
Трем лицам, в том числе руководителю стратегического государственного предприятия, его бенефициарному владельцу и бухгалтеру, было предъявлено обвинение в нанесении ущерба на сумму 3,2 млн грн из-за схемы с заключением контрактов по завышенным ценам и фальсификацией документов.
Оккупанты обстреляли село на Харьковщине: мужчина погиб, ребенок - ранен
В результате российского обстрела села Новоосиново Харьковской области погиб один мирный житель и ранен ребенок.
Чем важна двухэтапная аутентификация и как установить: Инструкция от специалистов по кибербезопасности
Двухфакторная аутентификация обеспечивает дополнительный уровень безопасности для мессенджеров и информационных систем, требуя вторую форму аутентификации, такую как одноразовый код или USB-устройство, в дополнение к логину и паролю, что затрудняет несанкционированный доступ и защищает данные и учетные записи пользователей.
Ракетная атака рф на Днепр: количество пострадавших возросло, среди них - четверо детей
Четверо детей в возрасте от 14 до 17 лет и пятеро взрослых получили ранения в результате российского ракетного обстрела Днепра.
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Президент Владимир Зеленский подписал законопроект о снижении призывного возраста в Украине с 27 до 25 лет.
Пылевая буря накрыла Киев и область: апокалиптические кадры
Мощная пылевая буря с порывами ветра до 20 м/с накрыла Киев, принеся с собой пыль Сахары и заставив власти рекомендовать жителям оставаться в помещениях и избегать прогулок на свежем воздухе, пока качество воздуха не улучшится.
Цены на нефть продолжают стремительно расти из-за угрозы новых поставок - Reuters
Цены на нефть взлетели выше 88 долларов за баррель, что является самым высоким показателем с октября, из-за роста спроса со стороны Китая и США, а также эскалации напряженности на Ближнем Востоке, что усиливает беспокойство относительно поставок.