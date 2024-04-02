Хотят отвлечь внимание от провалов собственной обороны: в ЦПД объяснили, почему россияне снова заговорили о "захвате Киева"

российская пропаганда снова начала заявлять о "взятии Киева" в попытке отвлечь собственное население от неспособности войск рф защитить собственную свою территорию. Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации, пишет УНН.

Детали

В ЦПД отметили, что высокопоставленный чиновник госдумы рф Андрей Картаполов, комментируя удар по российскому военному предприятию по производству БпЛА, заявил, что "беспредел дронов" завершится после "взятия Киева".

Ru-пропаганда в контексте этого заявления продвигает нарратив об Украине как государстве-террористе, утверждая, что атаки якобы осуществляются на гражданские объекты - подчеркивают аналитики.

Для ударов по российским НПЗ Украина использует дроны с искусственным интеллектом - CNN

В ЦПД отметили, что этими "террористическими выходками" обосновывается необходимость продолжать войну. Хотя полномасштабное вторжение России и массированные удары по гражданской инфраструктуре Украины начались задолго до дроновых атак по объектам на территории рф.

Разговорами об "украинском терроризме" враг хочет сместить фокус с неспособности силового блока вернуть населению рф ощущение безопасности на ненависть к Украине - объясняют в Центре противодействия дезинформации.

Отдельно аналитики добавляют, что у россиян нет ресурсов для наступления на Киев. Все подобные месседжи - "пропаганда страха", сеяние паники для того, чтобы украинцы бежали из Киева.

Напомним

Украинский беспилотник дальнего радиуса действия попал в крупный нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске, Татарстан, и вызвал пожар. Как сообщили источники УНН это была совместная операция СБУ и ГУР Украины.