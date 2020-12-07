Хотел похитить агрария для выкупа в 150 тысяч долларов: задержали подозреваемого
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Буковинские правоохранители задержали организатора похищения предпринимателя из Винницкой области. Для задержания злоумышленника полиция сымитировала похищение потерпевшего. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Черновицкой области.
Сообщается, что получив информацию о подготовке к возможному похищению людей, полицейские провели проверку полученных сведений, установили личность злоумышленника, его потенциальных жертв и схему уголовного преступления.
"В частности, сотрудники полиции выяснили, что 50-летний фермер из Хмельницкой области намерен организовать похищение нескольких частных предпринимателей из Хмельницкой и Винницкой областей", - говорится в сообщении.
Как указано, злоумышленник планировал требовать и получить от них крупные суммы денег в качестве компенсации за якобы нанесенный ущерб от аграрной деятельности.
"Первым субъектом противоправных действий мужчины должен был стать 55-летний житель Винницкой области. По мнению злоумышленника, тот должен был заплатить 150 тысяч долларов США несуществующего долга", - информирует полиция.
По данным Департамента стратегических расследований Нацполиции, деятельность мужчины, которого планировалось похитить, также была связана с аграрным сектором, но в другом регионе - Винницкой области.
Отмечается, что вымогатель планировал похитить предпринимателя, удерживать его на территории Черновицкой области и, применяя в отношении заложника физическое насилие, заставить родственников передать указанную сумму средств.
"Для спасения потенциальной жертвы фермера, полицейские имитировали похищение предпринимателя и задокументировали противоправные действия злоумышленника. По результатам успешно проведенной спецоперации правоохранители задержали организатора похищения в порядке статьи 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, полицейские сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и части 2 статьи 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины.
Также следователи решают вопрос избрания подозреваемому меры пресечения.
Напомним, правоохранители задержали подозреваемых в похищении столичного бизнесмена.