Правоохоронці затримали підозрюваних у викраденні столичного бізнесмена

"Столичні правоохоронці затримали шістьох осіб, які обґрунтовано підозрюються у викраденні столичного підприємця та його незаконному утриманні упродовж тижня з метою отримання грошових коштів у сумі понад 2 млн доларів", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що 21 серпня 2020 року під приводом перегляду об’єкту нерухомості за межами Києва зловмисники зустрілися з 48-річним підприємцем у центрі столиці, заманили його до автівки та викрали.

"Надалі, застосувавши до потерпілого медичні препарати, викрадачі перемістили його до мікроавтобуса та вивезли до недобудованого будинку у Київській області, де почали незаконно утримувати, вимагаючи за звільнення грошові кошти", - зазначається в повідомленні.

За словами начальника столичної поліції Андрія Крищенка, під час незаконного утримання потерпілий здійснив спробу втечі, вистрибнувши з другого поверху будинку. При падінні підприємець зламав обидві кінцівки та був схоплений викрадачами. Після цього потерпілого перевезли до іншого будинку у Київській області, де продовжили незаконно утримувати упродовж тижня.

Також у ході спецоперації 29 серпня 2020 року учасників злочинної групи затримали у порядку ст. 208 КПК України. Потерпілого визволили та з травмами різного ступеню тяжкості доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Як зазначив прокурор міста Києва Олег Кіпер, затримані – мешканці столиці віком від 35 до 52 років, раніше не судимі. За адресами їх проживання проведено 13 невідкладних обшуків, у ході яких вилучено чорнові записи, боргові розписки, флеш-накопичувачі, мобільні телефони та інші речові докази.

Повідомляється, що організаторами злочину виявилися колишні партнери потерпілого, а мотивом його викрадення - фінансові зобов’язання.

Присутній на брифінгу начальник відділу управління карного розшуку столичної поліції Дмитро Сиченко повідомив, що під час обшуків у фігурантів також вилучили значну кількість зброї, а саме 12 ручних гранатометів, 28 гранат різних систем, понад 5 тисяч набоїв, автоматичну зброю, пістолети, а також запали та 400 гр. тротилу.

Окрім того, наразі встановлюється походження зброї та боєприпасів. Усе вилучене направлено на експертизу.

"Наразі затриманим особам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146 та ч. 2 ст. 189 КК України. Організаторам злочину обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, ще двом - у вигляді домашнього арешту, щодо інших підозрюваних судові засідання з обрання запобіжних заходів тривають", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві судитимуть викрадачів підприємця, які вимагали у чоловіка 500 тис. гривень.