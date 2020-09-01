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Правоохранители задержали подозреваемых в похищении столичного бизнесмена

Киев • УНН

 • 13504 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Правоохранители задержали шесть человек, которых подозревают в похищении столичного предпринимателя и его незаконном удержании в течение недели с целью получения более 2 млн долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Правоохранители задержали подозреваемых в похищении столичного бизнесмена

"Столичные правоохранители задержали шесть человек, которые обоснованно подозреваются в похищении столичного предпринимателя и его незаконном удержании в течение недели с целью получения денежных средств в сумме более 2 млн долларов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что 21 августа 2020 года под предлогом просмотра объекта недвижимости за пределами Киева злоумышленники встретились с 48-летним предпринимателем в центре столицы, заманили его в машину и похитили.

"В дальнейшем, применив к потерпевшему медицинские препараты, похитители переместили его в микроавтобус и вывезли в недостроенный дом в Киевской области, где начали незаконно удерживать, требуя за освобождение денежные средства", - отмечается в сообщении.

По словам начальника столичной полиции Андрея Крищенко, при незаконного содержания пострадавший предпринял попытку побега, выпрыгнув со второго этажа дома. При падении предприниматель сломал обе конечности и был схвачен похитителями. После этого пострадавшего перевезли в другой дом в Киевской области, где продолжили незаконно удерживать в течение недели.

Также в ходе спецоперации 29 августа 2020 года участников преступной группы задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Пострадавшего освободили и с травмами различной степени тяжести доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Как отметил прокурор города Киева Олег Кипер, задержанные - жители столицы в возрасте от 35 до 52 лет, ранее не судимые. По адресам их проживания проведено 13 неотложных обысков, в ходе которых изъяты черновые записи, долговые расписки, флэш-накопители, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

Сообщается, что организаторами преступления оказались бывшие партнеры потерпевшего, а мотивом его похищения - финансовые обязательства.

Присутствующий на брифинге начальник отдела управления уголовного розыска столичной полиции Дмитрий Сиченко сообщил, что во время обысков у фигурантов также изъяли большое количество оружия, а именно 12 ручных гранатометов, 28 гранат различных систем, более 5 тысяч патронов, автоматическое оружие, пистолеты, а также запалы и 400 гр. тротила.

Кроме того, сейчас устанавливается происхождение оружия и боеприпасов. Все изъятое направлено на экспертизу.

"Сейчас задержанным лицам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 и ч. 2 ст. 189 УК Украины. Организаторам преступления избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, еще двум - в виде домашнего ареста, в отношении других подозреваемых судебные заседания по избранию меры пресечения продолжаются", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве будут судить похитителей предпринимателя, которые требовали у мужчины 500 тыс. гривен.

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