Правоохранители задержали подозреваемых в похищении столичного бизнесмена

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Правоохранители задержали шесть человек, которых подозревают в похищении столичного предпринимателя и его незаконном удержании в течение недели с целью получения более 2 млн долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.