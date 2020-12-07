Хотів викрасти аграрія для викупу у 150 тисяч доларів: затримали підозрюваного
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Буковинські правоохоронці затримали організатора викрадення підприємця з Вінничини. Для затримання зловмисника поліція зімітувала викрадення потерпілого. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Чернівецької області.
Повідомляється, що отримавши інформацію про підготовку до можливого викрадення людей, поліцейські здійснили перевірку отриманих відомостей, встановили особу зловмисника, його потенційних жертв і схему кримінального правопорушення.
“Зокрема, співробітники поліції з’ясували, що 50-річний фермер з Хмельниччини має намір організувати викрадення декількох приватних підприємців з Хмельницької та Вінницької областей”, — йдеться в повідомленні.
Як вказано, зловмисник планував вимагати й отримати від них великі суми грошей як компенсацію за нібито завдані збитки від аграрної діяльності.
“Першим суб’єктом протиправних дій чоловіка мав стати 55-річний житель Вінничини. На думку зловмисника, той повинен сплатити 150 тисяч доларів США неіснуючого боргу”, — інформує поліція.
За даними Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, діяльність чоловіка, якого планувалося викрасти, також була пов’язана з аграрним сектором, але в іншому регіоні - на Вінниччині.
Зазначається, що вимагач планував викрасти підприємця, утримувати його на території Чернівецької області й, застосовуючи до заручника фізичне насильство, змусити родичів передати зазначену суму коштів.
“Для порятунку потенційної жертви фермера, поліцейські імітували викрадення підприємця та задокументували протиправні дії зловмисника. За результатами успішно проведеної спецоперації правоохоронці затримали організатора викрадення в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України”, — йдеться в повідомленні.
Окрім того, поліцейські повідомили затриманому про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та частиною 2 статті 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України.
Також слідчі вирішують питання обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Нагадаємо, правоохоронці затримали підозрюваних у викраденні столичного бізнесмена.