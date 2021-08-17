Хотел отомстить компаньону: в Херсонской области мужчина устроил стрельбу в поле
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В Херсонской области задержали мужчину, который стрелял в поле и повредил сельскохозяйственную технику. Таким образом он хотел отомстить своему партнеру, но перепутал участок. Об этом сообщила полиция Херсонской области, информирует УНН.
Детали
Инцидент произошел с рабочими в поле Каховского района Херсонской области.
Первым в полицию сообщил фермер, который обслуживает поле. Он рассказал, что увидел повреждённый трактор с прицепом и мопеды, а рабочих нигде не было, их телефоны не отвечали.
Когда на месте происшествия работала следственно-оперативная группа, со стороны другого поля вышли двое испуганных рабочих, которые рассказали о том, что произошло. По их словам, в поле на белом внедорожнике марки “Линкольн” приехал неизвестный мужчина, начал угрожать им и сказал, что их работодатель должен ему деньги. Затем неизвестный металлическим прутком разбил сельскохозяйственную технику, после чего достал из машины карабин и сделал несколько выстрелов вверх. Рабочие испугались и побежали в сторону поля с подсолнухами, чтобы спрятаться.
По данным полиции, для задержания вооруженного злоумышленника понадобилось несколько часов. Полицейские отработали ближайшие населенные пункты и пообщались с рабочими соседних полей, которые видели белый внедорожник и указали, в каком направлении он двигался. Во время задержания водитель пытался скрыться, но правоохранители заблокировали внедорожник.
В автомобиле мужчины провелы обыск и изъяли карабин с тепловизором, гильзы, глушитель, металлический прут и мобильные телефоны.
Злоумышленником оказался 36-летний житель Новой Каховки. Ранее он был судим за ограбление, угрозу убийством и незаконное завладение транспортным средством.
Мужчина объяснил, что хотел отомстить своему компаньону по агробизнесу, который якобы поставляет ему некачественные товары, постоянно должен деньги и поэтому между ними возникают конфликты. Мужчина планировал повредить сельскохозяйственную технику, но точно не знал, какое поле принадлежит партнеру. Как выяснили, правонарушитель ошибся полями и нанёс ущерб совсем другом фермеру.
Мужчину задержали по ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 “Хулиганство” Уголовного кодекса Украины (карается лишением свободы на срок от трех до семи лет).
Сейчас решается вопрос о предоставлении задержанному подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения.
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