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Хотів помститися компаньйону: на Херсонщині чоловік влаштував стрілянину в полі

Хотів помститися компаньйону: на Херсонщині чоловік влаштував стрілянину в полі

Київ • УНН

 • 15466 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. У Херсонській області затримали чоловіка, який стріляв у полі та пошкодив сільськогосподарську техніку. У такий спосіб він хотів помститися своєму партнеру, але переплутав ділянки. Про це повідомила поліція Херсонської області, інформує УНН.

Деталі

Інцидент стався з робітниками в полі Каховського району, що на Херсонщині.

Першим у поліцію повідомив фермер, який обслуговує поле. Він розповів, що побачив пошкоджений трактор із причепом та мопеди, а робітників ніде не було, їхні телефони не відповідали.

Коли на місці події працювала слідчо-оперативна група, зі сторони іншого поля вийшло двоє наляканих робітників, які розповіли про те, що сталося. За їхніми словами, в поле на білому позашляховику марки “Лінкольн” приїхав невідомий чоловік, почав погрожувати їм і сказав, що їхній роботодавець винен йому гроші. Потім невідомий металевим прутком потрощив сільськогосподарську техніку, після чого дістав з машини карабін та зробив кілька пострілів вгору. Робітники злякалися та побігли в сторону поля із соняшниками, щоб сховатися.

За даними поліції, для затримання озброєного зловмисника знадобилося кілька годин. Поліцейські відпрацювали найближчі населені пункти та поспілкувалися з робітниками сусідніх полів, які бачили білий позашляховик і вказали, у якому напрямку він рухався. Під час затримання водій намагався втекти, але правоохоронці заблокували позашляховик.

В автомобілі чоловіка провели обшук та вилучили карабін із тепловізором, гільзи, глушник, металевий прут та мобільні телефони.

Зловмисником виявився 36-річний житель Нової Каховки. Раніше його було засуджено за пограбування, погрозу вбивством та незаконне заволодіння транспортним засобом.

Чоловік пояснив, що хотів помститися своєму компаньйону по агробізнесу, який нібито постачає йому неякісні товари, постійно винен гроші і через це між ними виникають конфлікти. Чоловік планував пошкодити сільськогосподарську техніку, але точно не знав, яке поле належить партнеру. Як з’ясували, правопорушник помилився полями та завдав шкоди зовсім іншому фермерові.

Чоловіка затримали за ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 “Хуліганство” Кримінального кодексу України (карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років).

Наразі вирішують питання про надання затриманому підозри у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

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