Хотим забрать 1000 человек, идет работа над списками - Зеленский
Киев • УНН
Секретарь СНБО Рустем Умеров обсудил с российской стороной новый обмен пленными, Украина стремится вернуть 1000 человек. Президент Зеленский заявляет, что россия затягивает процесс, несмотря на договоренности.
Секретарь СНБО Рустем Умеров обсудил с российской стороной новый обмен пленными. Украина хочет забрать 1000 украинцев из россии. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает УНН.
Об обмене Рустем говорил с Мединским – они в контакте. Хотим забрать 1000 человек, работают над списками
В то же время Президент отметил, что россия снова тянет время.
Мы можем с ними встретиться хоть завтра, если мы хотим просто поговорить. Но нам нужен результат. Мы прочитали все их меморандумы, мы их хорошо знаем. И они наши прочитали – они их изучили очень хорошо. Они знают, что они хотят, а мы знаем, что хотим мы. Мы можем просто с ними встречаться без какого-либо движения вперед – и именно такие пустые встречи им выгодны, но это не приближает к миру. Они солгали очередной раз – встречаемся, есть договоренность об обмене, и кроме обмена есть договоренность, в каком формате встречаются лидеры, чтобы попробовать договориться об окончании войны, о том или ином этапе. Но встретились и договорились только об обмене. Вернулись и сказали: "Давай обмен пройдет, гражданских…после гражданских будет звонок с Рустемом, обсудим дальше". У них был звонок. Теперь говорят: "надо наверное, еще что-то сделать – технические встречи". То есть они оттягивают все
Дополнение
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что сейчас между россией и Украиной идет обмен военнопленными. Дальнейшие шаги по вопросам прекращения огня, по его словам, могут состояться после трехсторонних и двусторонних встреч в Вашингтоне.