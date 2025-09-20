$41.250.05
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
08:41 • 14195 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 35424 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 44991 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 47390 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 40346 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 48671 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 61377 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 33795 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 49945 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоления
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 61379 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристы
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 49945 просмотра
Хотим забрать 1000 человек, идет работа над списками - Зеленский

Киев • УНН

 • 86 просмотра

Секретарь СНБО Рустем Умеров обсудил с российской стороной новый обмен пленными, Украина стремится вернуть 1000 человек. Президент Зеленский заявляет, что россия затягивает процесс, несмотря на договоренности.

Хотим забрать 1000 человек, идет работа над списками - Зеленский

Секретарь СНБО Рустем Умеров обсудил с российской стороной новый обмен пленными. Украина хочет забрать 1000 украинцев из россии. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает УНН.

Об обмене Рустем говорил с Мединским – они в контакте. Хотим забрать 1000 человек, работают над списками 

- сказал Зеленский.

В то же время Президент отметил, что россия снова тянет время.

Мы можем с ними встретиться хоть завтра, если мы хотим просто поговорить. Но нам нужен результат. Мы прочитали все их меморандумы, мы их хорошо знаем. И они наши прочитали – они их изучили очень хорошо. Они знают, что они хотят, а мы знаем, что хотим мы. Мы можем просто с ними встречаться без какого-либо движения вперед – и именно такие пустые встречи им выгодны, но это не приближает к миру. Они солгали очередной раз – встречаемся, есть договоренность об обмене, и кроме обмена есть договоренность, в каком формате встречаются лидеры, чтобы попробовать договориться об окончании войны, о том или ином этапе. Но встретились и договорились только об обмене. Вернулись и сказали: "Давай обмен пройдет, гражданских…после гражданских будет звонок с Рустемом, обсудим дальше". У них был звонок. Теперь говорят: "надо наверное, еще что-то сделать – технические встречи". То есть они оттягивают все 

- добавил Зеленский.

Дополнение

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что сейчас между россией и Украиной идет обмен военнопленными. Дальнейшие шаги по вопросам прекращения огня, по его словам, могут состояться после трехсторонних и двусторонних встреч в Вашингтоне.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Рустем Умеров
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Вашингтон
Владимир Зеленский
Украина