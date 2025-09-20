Хочемо забрати 1000 людей, триває робота над списками - Зеленський

Секретар РНБО Рустем Умєров обговорив із російською стороною новий обмін полоненими. Україна хоче забрати 1000 українців із росії. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами, передає УНН.

Водночас Президент зауважив, що росія знову тягне час.

Ми можемо з ними зустрітись хоч завтра, якщо ми хочемо просто поговорити. Але нам потрібен результат. Ми прочитали всі їхні меморандуми, ми їх добре знаємо. І вони наші прочитали – вони їх вивчили дуже добре. Вони знають, що вони хочуть, а ми знаємо, що хочемо ми. Ми можемо просто з ними зустрічатися без будь-якого руху вперед – і саме такі пусті зустрічі їм вигідні, але це не наближає до миру. Вони збрехали черговий раз – зустрічаємось, є домовленість про обмін, і окрім обміну є домовленість, в якому форматі зустрічаються лідери, щоб спробувати домовитися про закінчення війни, про той чи інший етап. Але зустрілись і домовились тільки про обмін. Повернулись і сказали: "Давай обмін пройде, цивільних…після цивільних буде дзвінок з Рустемом, обговоримо далі". Вони мали дзвінок. Тепер кажуть: "треба напевно, ще щось зробити – технічні зустрічі". Тобто вони відтягують все