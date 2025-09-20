Хочемо забрати 1000 людей, триває робота над списками - Зеленський

$41.250.05
13:11 • 438 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
10:19 • 5662 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
08:41 • 14148 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 35385 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 44966 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 47379 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 40338 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 48663 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 61364 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
19 вересня, 12:00 • 33791 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Теги
Автори
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 08:41 • 14147 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з'явилася традиція глобального очищення планетиPhoto20 вересня, 04:00 • 35384 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 48063 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 61364 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 49932 перегляди
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 48662 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 48064 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 22666 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 25272 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 27959 перегляди
Хочемо забрати 1000 людей, триває робота над списками - Зеленський

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Секретар РНБО Рустем Умєров обговорив з російською стороною новий обмін полоненими, Україна прагне повернути 1000 осіб. Президент Зеленський заявляє, що росія затягує процес, попри домовленості.

Хочемо забрати 1000 людей, триває робота над списками - Зеленський

Секретар РНБО Рустем Умєров обговорив із російською стороною новий обмін полоненими. Україна хоче забрати 1000 українців із росії. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами, передає УНН.

Про обмін Рустем говорив з мединським – вони в контакті. Хочемо забрати 1000 людей, працюють над списками 

- сказав Зеленський.

Водночас Президент зауважив, що росія знову тягне час.

Ми можемо з ними зустрітись хоч завтра, якщо ми хочемо просто поговорити. Але нам потрібен результат. Ми прочитали всі їхні меморандуми, ми їх добре знаємо. І вони наші прочитали – вони їх вивчили дуже добре. Вони знають, що вони хочуть, а ми знаємо, що хочемо ми. Ми можемо просто з ними зустрічатися без будь-якого руху вперед – і саме такі пусті зустрічі їм вигідні, але це не наближає до миру. Вони збрехали черговий раз – зустрічаємось, є домовленість про обмін, і окрім обміну є домовленість, в якому форматі зустрічаються лідери, щоб спробувати домовитися про закінчення війни, про той чи інший етап. Але зустрілись і домовились тільки про обмін. Повернулись і сказали: "Давай обмін пройде, цивільних…після цивільних буде дзвінок з Рустемом, обговоримо далі". Вони мали дзвінок. Тепер кажуть: "треба напевно, ще щось зробити – технічні зустрічі". Тобто вони відтягують все 

- додав Зеленський.

Доповнення

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Рустем Умєров заявив, що нині між росією та Україною триває обмін військовополоненими. Подальші кроки, щодо питань припинення вогню за його словами, можуть відбутися після тристоронніх і двосторонніх зустрічей у Вашингтоні.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Рустем Умєров
Рада національної безпеки і оборони України
Вашингтон
Володимир Зеленський
Україна