Хотела сорвать поставки тяжелой техники ВСУ на южный фронт: задержана информаторка фсб

Служба безопасности задержала еще одну информаторку фсб в Запорожье. Злоумышленница отслеживала интенсивность движения и ориентировочное количество военных эшелонов ВСУ, следующих в направлении передовой. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что особое внимание фигурантка обращала на подвижные составы, которые перевозят тяжелое вооружение. Также среди ее задач было установление геолокаций ремонтных баз Сил обороны вблизи железнодорожных станций.

Разведданные нужны были оккупантам для планирования боевых операций на передовой и подготовки воздушных ударов по объектам ВСУ и Укрзализныци.

Для выполнения вражеского задания информаторка фсб пешком обходила местность возле железнодорожных путей, где наблюдала за трафиком и фиксировала координаты возможных ремонтных баз ВСУ. Также фигурантка "втемную" использовала своих знакомых, когда завуалированно выспрашивала у них информацию об украинских войсках.

Полученные разведданные она отображала в виде отметок на картах Google с детальным описанием "нужных" объектов.

СБУ разоблачила злоумышленницу еще на начальном этапе ее преступной деятельности. Украинская спецслужба провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности позиций ВСУ и задержала злоумышленницу в собственном доме, - говорится в сообщении.

По данным следствия, оккупанты привлекли женщину к сотрудничеству в дистанционном режиме.

В поле зрения фсб она попала из-за своей антиукраинской активности в соцсетях. Дальнейшая коммуникация с ней происходила через анонимный чат в популярном мессенджере.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 8 лет тюрьмы.

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