В Нидерландах выяснили, что именно выпил хорватский генерал в Гааге

В интервью Associated Press голландский прокурор Мэрилин Фикшер отметила, что предварительная экспертиза установила наличие смертельного химического вещества в контейнере, из которого пил Слободан Праляк.

"Было проведено предварительное тестирование жидкости в контейнере. Все, что я могу сказать сейчас - в нем была химическая жидкость, которая привела к смерти", - сказала Фикеншер.

По ее словам, вскоре будет проведено вскрытие тела генерала Праляка.

Как известно, власти Нидерландов начали расследование того, как хорватском генералу Слободану Пральяку удалось принести яд в зал суда в Гааге, чтобы покончить с жизнью во время слушания его дела.