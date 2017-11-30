У Нідерландах з'ясували, що саме випив хорватський генерал у Гаазі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Ємкість, з якої командувач боснійських хорватів, генерал Слободан Праляк випив під час засідання воєнного трибуналу в Гаазі, містила смертельні хімікати, повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
В інтерв'ю Associated Press голландський прокурор Мерилін Фікшер зазначила, що попередня експертиза встановила наявність смертельної хімічної речовини у контейнері, з якого пив Слободан Праляк.
"Було проведене попереднє тестування рідини в контейнері. Усе, що я можу сказати зараз, у ньому була хімічна рідина, яка призвела до смерті", – сказала Фікеншер.
За її словами, невдовзі буде проведено розтин тіла генерала Праляка.
Як відомо, влада Нідерландів розпочала розслідування того, як хорватському генералу Слободану Пральяку вдалося принести отруту в зал суду в Гаазі, щоб покінчити із життям під час слухання його справи.