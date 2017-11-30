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У Нідерландах з'ясували, що саме випив хорватський генерал у Гаазі

Київ • УНН

 • 20086 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Ємкість, з якої командувач боснійських хорватів, генерал Слободан Праляк випив під час засідання воєнного трибуналу в Гаазі, містила смертельні хімікати, повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.

В інтерв'ю Associated Press голландський прокурор Мерилін Фікшер зазначила, що попередня експертиза встановила наявність смертельної хімічної речовини у контейнері, з якого пив Слободан Праляк.  

"Було проведене попереднє тестування рідини в контейнері. Усе, що я можу сказати зараз, у ньому була хімічна рідина, яка призвела до смерті", – сказала Фікеншер.

За її словами, невдовзі буде проведено розтин тіла генерала Праляка.

Як відомо, влада Нідерландів розпочала розслідування того, як хорватському генералу Слободану Пральяку вдалося принести отруту в зал суду в Гаазі, щоб покінчити із життям під час слухання його справи.

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