Хорватия впервые в истории вышла в финал ЧМ, выбив Англию

В дебюте встречи англичанам удался эффектный гол. Защитник “Тоттенхэма” Киран Триппьер нанес удар со штрафного под перекладину владений Субашича. Отыграться и перевести игру в экстра-тайм хорваты сумели в середине второй половины, когда Перишич ногой сыграл на опережение после подачи Врсалько, и переправил “круглого” в ворота Пикфорда — 1:1.

Пикфорд стал спасателем Англии в конце первого тайма, когда он отбил коленом удар в упор Перишича. Однако во второй дополнительной 15-минутке Пикфорд был бессилен в одном из моментов. Перишич находясь спиной к воротам отдал головой передачу за спины защитникам, где победный гол забил Марио Манджукич — 2:1.

Стоит отметить, что единственный представитель киевского “Динамо” на мундиале в России Иосиф Пиварич появился на поле с замены с 94 минуты.

Примечательно, что хорваты впервые в истории пробились в финал чемпионатов мира по футболу.

Добавим, что оппонентами команды Златко Далича за главный трофей станет Франция.