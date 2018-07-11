Хорватия впервые в истории вышла в финал ЧМ, выбив Англию
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Московский стадион “Лужники” принимал поединок 1/2 финала чемпионата мира по футболу с участием национальных команд Хорватии и Англии, передает УНН со ссылкой на официальный сайт турнира.
В дебюте встречи англичанам удался эффектный гол. Защитник “Тоттенхэма” Киран Триппьер нанес удар со штрафного под перекладину владений Субашича. Отыграться и перевести игру в экстра-тайм хорваты сумели в середине второй половины, когда Перишич ногой сыграл на опережение после подачи Врсалько, и переправил “круглого” в ворота Пикфорда — 1:1.
Пикфорд стал спасателем Англии в конце первого тайма, когда он отбил коленом удар в упор Перишича. Однако во второй дополнительной 15-минутке Пикфорд был бессилен в одном из моментов. Перишич находясь спиной к воротам отдал головой передачу за спины защитникам, где победный гол забил Марио Манджукич — 2:1.
Стоит отметить, что единственный представитель киевского “Динамо” на мундиале в России Иосиф Пиварич появился на поле с замены с 94 минуты.
Примечательно, что хорваты впервые в истории пробились в финал чемпионатов мира по футболу.
Добавим, что оппонентами команды Златко Далича за главный трофей станет Франция.