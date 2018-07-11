Хорватія вперше в історії вийшла у фінал ЧС, вибивши Англію
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Московський стадіон “Лужники” приймав поєдинок 1/2 фіналу чемпіонату світу з футболу за участі національних команд Хорватії та Англії, передає УНН з посиланням на офіційний сайт турніру.
У дебюті зустрічі англійцям вдався ефектний гол. Захисник “Тотенхема” Кіран Тріппьєр завдав удару зі штрафного під поперечину володінь Субашича. Відігратися та перевести гру в екстра-тайми хорвати зуміли в середині другої половини, коли Іван Перішич ногою зіграв на випередження після подачі Врсалько, та переправив “круглого” до воріт Пікфорда — 1:1.
Пікфорд став рятувальником Англії наприкінці першого тайму, коли він відбив коліном удар впритул Перішича. Однак в другій додатковій 15-хвилинці Пікфорд був безсилим в одному з моментів. Перішич знаходячись спиною до воріт віддав головою передачу за спини оборонцям, де переможний гол забив Маріо Манджукіч — 2:1.
Варто зазначити, що єдиний представник київського “Динамо” на Мундіалі в Росії Йосип Пиварич з’явився на поле із заміни з 94 хвилини.
Примітно, що хорвати вперше в історії пробилися до фіналу чемпіонатів світу з футболу.
Додамо, що опонентами команди Златко Даліча за головний трофей стане Франція.