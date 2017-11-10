Хорватия разгромила Грецию в первой игре плей-офф отбора к ЧМ-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. На стадионе "Максимир" в Загребе состоялся первый стыковой поединок отбора к чемпионату мира 2018 года в котором Хорватия принимала Грецию, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Сборная Хорватии ударно провела первый тайм, забив три мяча. В дебюте встречи Модрич реализовал пенальти после фола Карнезис на Калинич, который затем удвоил преимущество балканцев, откликнувшись на прострел Стринича.
Греки забили гол на выезде стараниями Папастатопулоса, который замкнул подачу Фортунис с углового, однако хорваты тут же ответили мячом Перишича после очередного верхового заброса в штрафную греков. После перерыва Крамарич наказал гостей за очередную ошибку в обороне и довел дело до разгрома - 4: 1.
Таким образом, в ответном матче команде немецкого специалиста Михаэля Скиббе нужно выиграть 3: 0 или более чтобы поехать на чемпионат мира.
Стоит отметить, что хорваты не проигрывают дома в течение 12 отборочных матчей - 9 выигрышей и 3 ничьи.
Добавим также, ответный состоится 12-го ноября.