Хорватия разгромила Грецию в первой игре плей-офф отбора к ЧМ-2018

Сборная Хорватии ударно провела первый тайм, забив три мяча. В дебюте встречи Модрич реализовал пенальти после фола Карнезис на Калинич, который затем удвоил преимущество балканцев, откликнувшись на прострел Стринича.

Греки забили гол на выезде стараниями Папастатопулоса, который замкнул подачу Фортунис с углового, однако хорваты тут же ответили мячом Перишича после очередного верхового заброса в штрафную греков. После перерыва Крамарич наказал гостей за очередную ошибку в обороне и довел дело до разгрома - 4: 1.

Таким образом, в ответном матче команде немецкого специалиста Михаэля Скиббе нужно выиграть 3: 0 или более чтобы поехать на чемпионат мира.

Стоит отметить, что хорваты не проигрывают дома в течение 12 отборочных матчей - 9 выигрышей и 3 ничьи.

Добавим также, ответный состоится 12-го ноября.