Хорватія розгромила Грецію у першій грі плей-оф відбору до ЧС-2018

Збірна Хорватії ударно провела перший тайм, забивши три м'ячі. У дебюті зустрічі Модріч реалізував пенальті після фолу Карнезіс на Калінічи, який потім подвоїв перевагу балканців, відгукнувшись на простріл Стрініча.

Греки забили гол на виїзді стараннями Папастатопулоса, який замкнув подачу Фортуніса з кутового, проте хорвати тут же відповіли м'ячем Перішіча після чергового верхового закидання в штрафну греків. Після перерви Крамаріч покарав гостей за чергову помилку в обороні і довів справу до розгрому – 4:1.

Таким чином, у матчі-відповіді команді німецького фахівця Міхаеля Скіббе потрібно виграти 3:0 чи більше аби поїхати на чемпіонат світу.

Варто відзначити, що хорвати не програють вдома протягом 12 відбіркових матчів – 9 виграшів та 3 нічиї.

Додамо також, матч у відповідь відбудеться 12-го листопада.