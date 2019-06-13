Хомчак рассказал, давали ли команду ВСУ не стрелять в ответ

"Никакие команды не даны. Там идет война, и все командиры там находятся на своих местах. Командир отделения командует отделением, командир взвода - взводом, командир роты - ротой. У них никаких команд не отвечать нет", - сказал Хомчак в ответ на вопрос, была ли команда "не отвечать" на обстрел со стороны противника.

По его словам, это один из элементов информационно-психологической войны, который запускают в эфир, якобы кто-то пришел и дал команду не отвечать на обстрелы.

"На войне такого не бывает. Ни один человек, который хоть что-то понимает в войне, такой команды не даст. И таких команд не было, таких команд я не получал от нашего военно-политического руководства, и я таких команд не давал. И знаю точно, что командиры там в ООС таких команд не давали и не дадут", - рассказал Хомчак.

Он отметил, что все понимают, что провоцировать не надо, но если по военному, который пять лет воюет, стреляют, то, конечно, он не может не ответить.

Напомним, Кривонос прокомментировал заявление Кучмы относительно инициативы "не стрелять в ответ".