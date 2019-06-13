Хомчак розповів, чи давали команду ЗСУ не стріляти у відповідь
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявив, що команди військовослужбовцям не відповідати на обстріли з боку противника на Донбасі не було. Про це він сказав в інтерв’ю BBC News Україна, передає УНН.
“Ніякі команди не дані. Там іде війна, і всі командири там перебувають на своїх місцях. Командир відділення командує відділенням, командир взводу — взводом, командир роти — ротою. В них жодних команд не відповідати немає”, — сказав Хомчак у відповідь на запитання, чи була команда “не відповідати” на обстріли з боку противника.
За його словами, це один із елементів інформаційно-психологічної війни, який запускають в ефір, що нібито хтось прийшов та дав команду не відповідати на обстріли.
“На війні такого не буває. Жодна людина, яка хоч щось розуміє у війні, такої команди не дасть. І таких команд не було, таких команд я не отримував від нашого військово-політичного керівництва, і я таких команд не давав. І знаю точно, що командири там в ООС таких команд не давали і не дадуть”, — розповів Хомчак.
Він зазначив, що всі розуміють, що провокувати не треба, але якщо по військовому, який п’ять років воює, стріляють, то, звичайно, він, не може не відповісти.
Нагадаємо, Кривонос прокоментував заяву Кучми щодо ініціативи “не стріляти у відповідь”.