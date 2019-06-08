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Кривонос прокоментував заяву Кучми щодо ініціативи “не стріляти у відповідь”

Кривонос прокоментував заяву Кучми щодо ініціативи “не стріляти у відповідь”

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 червня. УНН. Такі заяви політиків є продовження гібридної війни. Командир на передовій має право самостійно приймати рішення, вести обстріл чи ні. Про це заявив заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос під час відкритої зустрічі у Музеї історії України коментуючи заяву представника Украіни у ТКГ Леоніда Кучми про ініціативу “не стріляти у відповідь” на Донбасі, передає кореспондент УНН.

“Командиру в окопі краще видно, ніж тим, хто за 600-700 км від передової. Якщо не стріляти у відповідь, то нащо та війна? Дуже важливо розуміти, коли робиш такі заяви, реакцію людей на фронті”, — зазначив Кривонос.

Він додав, що такі заяви без пояснення та деталей можуть викликати суперечки між українцями.

“За цю добу, що ти мовчав, без пояснення, що ти маєш на увазі під цією фразою, у мільйонів українців таке накрутилося в голові, іноді не в дуже доброму розумінні, і може початися сварка всередині країни. А одним з етапів гібридної війни є посварити українців одним з одним”, — сказав Кривонос.

За його словами, треба робити такі заяви чітко, зрозуміло, не давати можливості ворогу грати на цьому. “Руками таких цікавих політиків продовжується гібридна війна, руками тих, хто веде перемовини від імені України у Мінську. І таких чиновників, людей — багато”, — відмітив Кривонос.

Він наголосив, що право командира — приймати рішення, а задача командира номер один — виконати завдання, зберігши життя людини. “Він бачить — стріляти чи не стріляти. Якщо ворог по тобі стріляє, то не стріляючи у відповідь, будеш втрачати людей”, — зазначив Кривонос.

Крім того, він прокоментував слова Кучми щодо обстрілів зі сторони шкіл і дитсадків на передовій.

“Зі сторони шкіл, яких шкіл? Там нікого немає, туди не приходять. При всій повазі до попередніх заслуг, я був би обережнішим у таких висловлюваннях”, — підсумував Кривонос.

Нагадаємо, під час засідання робочих груп у рамках ТКГ із мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях однією з домовленостей стало зазначення не лише часу початку "режиму тиші", а й механізму його запровадження.

Очільник української делегації в ТКГ Леонід Кучма заявив: "Це принципово. Бо жодна сторона не хотіла ставити себе в незручне становище, щоб потім відповідати за це. А сьогодні ми перед усім світом повинні показати, що хочемо цього "режиму тиші". Має бути записано, щоб не стріляти у відповідь, а також запроваджена заборона на обстріл громадських об’єктів — шкіл, дитячих садків. До 19 червня група повинна розробити такі пропозиції. Ми маємо 19 числа їх затвердити".

Пізніше Кучма пояснив, що Україна у Тристоронній контактній групі пропонує не відповідати на провокаційні обстріли бойовиків, які ведуться з території цивільної інфраструктури – дитсадків, домівок місцевих жителів тощо

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