Холодницкого не госпитализировали

В клинической больнице "Феофания" Н.Холодницкий был 21 ноября.

"Был здесь с 16 до 19. Поехал с водителем. По какому поводу и что именно оформили в медицинских документах - неизвестно. Все было спокойно. Спецназ Сытника (главы НАБУ - ред.) за ним не приезжал", - сказал вахтер больницы.

Напомним, вчера появилась информация, что Н.Холодницкого госпитализировали. Эту информацию подтвердили в САП. Причина госпитализации и место, куда доставили Н.Холодницкого, не сообщались.