Холодницького не госпіталізовували

У клінічній лікарні "Феофанія" Н.Холодницький був 21 листопада.

"Був тут з 16 до 19. Поїхав з водієм. З якого приводу і що саме оформили у медичних документах – невідомо. Все було спокійно. Спецназ Ситника (глави НАБУ – ред.) за ним не приїздив", - сказав вахтер лікарні.

Нагадаємо, вчора з’явилася інформація, що Н.Холодницького госпіталізували. Цю інформацію підтвердили у САП. Причина госпіталізації та місце, куди доставили Н.Холодницького, не повідомлялося.