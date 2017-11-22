Холодницкого госпитализировали в больницу
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Заместителя Генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара ХОЛОДНИЦЬКИЙ госпитализировали в больницу. Эту информацию УНН подтвердили в САП.
"Он в больнице", - сказали УНН в САП, отвечая на вопрос о том, подтверждается информация о госпитализации Холодницкого.
В то же время, в ведомстве не уточнили, в которое медицинское учреждения был госпитализирован руководитель САП, а также в связи с чем связана госпитализация.
Как сообщал УНН, в Национальном антикоррупционном бюро Украины уже не первый месяц существует конфликт с Специализированной антикоррупционной прокуратурой.