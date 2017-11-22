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Холодницького госпіталізували до лікарні

Холодницького госпіталізували до лікарні

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького госпіталізували до лікарні. Цю інформацію УНН підтвердили у САП.

“Він у лікарні”, — сказали УНН у САП, відповідаючи на запитання про те, чи підтверджується інформація про госпіталізацію Холодницького.

Водночас, у відомстві не уточнили, до якого медичного закладу був госпіталізований керівник САП, а також у зв’язку з чим пов’язана госпіталізація.

Як повідомляв УНН, у Національному антикорупційному бюро України вже не перший місяць існує конфлікт із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.

Українські Національні Новини

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