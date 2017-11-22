Холодницького госпіталізували до лікарні

“Він у лікарні”, — сказали УНН у САП, відповідаючи на запитання про те, чи підтверджується інформація про госпіталізацію Холодницького.

Водночас, у відомстві не уточнили, до якого медичного закладу був госпіталізований керівник САП, а також у зв’язку з чим пов’язана госпіталізація.

Як повідомляв УНН, у Національному антикорупційному бюро України вже не перший місяць існує конфлікт із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.