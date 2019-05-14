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Холодницкий о выезде Крючкова за границу: я ничего не знаю, потому что - в отпуске

Холодницкий о выезде Крючкова за границу: я ничего не знаю, потому что - в отпуске

Киев  •  УНН

 • 14845 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Председатель Специализированного антикоррупционной прокуратуры ГПУ Назар Холодницкий не смог ни опровергнуть ни подтвердить информацию о том, что подозреваемый в производстве НАБУ экс-глава компании "Энергосеть" Дмитрий Крючков покинул Украину и вернулся в Германию. Об этом правоохранитель сказал в комментарии УНН.

"Я ничего не знаю. Я в отпуске", - сказал он.

Информацию о том, что Крючкова вернули паспорт и он, якобы, уже выехал в Германию в собственном телеграмм-канале сообщил журналист Олег Новиков.

Напомним, НАБУ объявило подозрение Крючкову в хищении средств государственных облэнерго. 15 апреля Крючкова экстрадировали из Мюнхена в Украину.

Прокуроры просили суд избрать ему меру пресечения в виде ареста с правом залога в более 300 млн. грн. Тогда следователи отмечали, что Крючков может покинуть страну и скрываться от следствия, однако суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ареста с размером залога всего в 7 млн. грн, который Крючков внес и был выпущен на свободу с электронным браслетом.

С 2015 года Национальное антикоррупционное бюро расследует дело о хищении в энергетике. Детективы НАБУ подозревают экс-депутата Дмитрия Крючкова в присвоении средств "Запорожьеоблэнерго" в размере более 300 млн грн.
Но речь идет не только о "Запорожьеоблэнерго". В НАБУ говорят, что деятельность компании "Энергосеть", которую возглавлял Крючков, нанесла Украине ущерб в 1400000000 грн.

По данным журналистов "Схем", свозили средства, вырученные в результате коррупционных схем, в том числе и в офис братьев Суркисов. Такой вывод можно сделать на основании опубликованных журналистами записей телефонных разговоров между Крючковым, Кононенко, Суркисами и другими лицами.

По словам журналиста и народного депутата Сергея Лещенко, НАБУ по делу "Энергосети" "препятствует председатель САП Назар Холодницкий.

"В этих делах есть много проступок, скажем так, со стороны Холодницкого. Во-первых, он, например, проводил поверхностный допрос Суркисов, после чего останавливал досудебное расследование. Причем проводил этот допрос, без применения детективов НАБУ, хотя именно НАБУ ведет это дело. Он (Холодницкий - ред.) допрашивал Суркисов, будучи вице-президентом ФФУ, где Игорь Суркис является почетным председателем.

Во-вторых, прокурорами Холодницкого с августа прошлого года не соглашаются проекты сообщений о подозрении относительно должностных лиц "Черкассыоблэнерго", и вместо этого их направляют в полицию. То есть дело футболят", - отметил Лещенко.
Добавим, что недавно, прокуроры Холодницкого третий раз отказались подписать подозрения фигурантам упомянутого дела "Крючкова-Суркисов".

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