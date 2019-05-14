Холодницький про виїзд Крючкова за кордон: я нічого не знаю, бо - у відпустці

"Я нічого не знаю. Я у відпустці", - сказав він.



Інформацію про те, що Крючкову повернули паспорт і він, нібито, вже виїхав до Німеччини у влавному телеграм-каналі повідомив журналіст Олег Новіков.



Нагадаємо, НАБУ оголосило підозру Крючкову у розкраданні коштів державних обленерго. 15 квітня Крючкова екстрадували з Мюнхена в Украйну.



Прокурори просили суд обрати йому запобіжний захід у вигляді арешту із правом застави у понад 300 млн. грн. Тоді, слідчі наголошували, що Крючков може покинути країну та переховуватися від слідства, однак суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді арешту із розміром застави всього у 7 млн. грн, яку Крючков вніс та був випущений на волю з електронним браслетом.



З 2015 року Національне антикорупційне бюро розслідує справу про розкрадання в енергетиці. Детективи НАБУ підозрюють екс-депутата Дмитра Крючкова в привласненні коштів "Запоріжжяобленерго" у розмірі понад 300 млн грн.

Але йдеться не лише про "Запоріжжяобленерго". У НАБУ кажуть, що діяльність компанії "Енергомережа", яку очолював Крючков, завдала Україні збитків у 1,4 млрд грн.



За даними журналістів "Схем", звозили кошти, виручені у результаті корупційних схем, у тому числі і в офіс братів Суркісів. Такий висновок можна зробити на підставі опублікованих журналістами записів телефонних розмов між Крючковим, Кононенком, Суркісами та іншими особами.



За словами журналіста та народного депутата Сергія Лещенка, НАБУ у справі "Енергомережі" "перешкоджає голова САП Назар Холодницький".



“У цих справах є багато проступок, скажімо так, з боку Холодницького. По-перше, він, наприклад, проводив поверхневий допит Суркісів, після чого зупиняв досудове розслідування. При чому проводив цей допит, не залучаючи детективів НАБУ, хоча саме НАБУ веде цю справу. Він (Холодницький - ред.) допитував Суркісів, будучи віце-президентом ФФУ, де Ігор Суркіс є почесним головою.

По-друге, прокурорами Холодницького із серпня минулого року не погоджуються проекти повідомлень про підозру щодо службових осіб "Черкасиобленерго", і замість цього їх направляють до поліції. Тобто справу футболять”, - зазначив Лещенко.

Додамо, що нещодавно, прокурори Холодницького втретє відмовилися підписати підозри фігурантам згаданої справи "Крючкова-Суркісів".