Холодильник, компьютер и ванная комната: Укрзализныця предлагает VIP-путешествия по стране во время карантина

"Обществом предусмотрено предоставление услуги заказа проезда в вагоне-салоне. Вагон-салон является настоящим отелем на колесах, который оснащен кухней, большим залом и просторным спальным купе. Кухня оборудована холодильником, микроволновой печью и электроплитой. Большой зал оборудован мягким уголком, компьютером, аудио- и видеотехникой. В спальном купе расположены кровать, письменный стол, шкаф, кондиционер, ванная комната. Количество мест составляет от 5 до 11 (в зависимости от конструкции вагона). Вагоны-салоны оснащены специальными купе для охраны и служебного персонала", - говорится в ответе на запрос.

Отмечается, что заказать услугу перевозки в вагоне-салоне следует заблаговременно, но не позднее чем за 5 рабочих дней до отправления поезда, и подать письменную заявку. В заявке необходимо указать следующие сведения, как дата отправления поезда, станция отправления и станция назначения, приезд в направлении "туда", "обратно" или "туда и обратно".

"За каждый заказанный специальный вагон-салон выплачивается стоимость проезда 12 взрослых пассажиров по тарифу мягкого вагона с двухместными купе "СВ" соответствующей категории поезда. Следует отметить, что услуга заказа перевозки в вагоне-салоне была достаточно популярной в прошлом и предыдущих годах, но к сожалению в 2020 году ситуация связана с заболеванием коронавирусом привела к уменьшению спроса на услуги по перевозке железнодорожным транспортом, в том числе на услуги перевозки в вагонах-салонах, основной причиной является введение в ряде регионов "красной зоны", - указано в ответе на запрос.

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Сообщается, что стоимость проезда рассчитывается в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры, в соответствии с периодом года и дней недели. Так, по пятницам и воскресеньям тариф имеет коэффициент повышения 1,1, а по вторникам и средам - коэффициент снижения 0,9.

Кроме того отмечается, что в Украине курсирует VIP-вагон.

"Конструкцией VIP-вагона предусмотрено шесть 2-местных купе. В купе VIP-вагона может идти один или два взрослых пассажира и один ребенок в возрасте до 6 лет, при этом, оплачивается полная стоимость проезда по купе. Возвращение одного места из двух оформления мест в купе не проводится. Плата за услуги (сбор) взимается за двух пассажиров. В вагоне такой категории не предоставляются льготы и скидки, не применяется детский тариф, не оформляется проезд по служебным и разовым билетам работников железнодорожного транспорта, - указано в ответе на запрос.

Сообщается, что заплатить за пользование VIP-вагоном можно в билетных кассах, расположенных на вокзалах и станциях.

"На сегодня в АО "Укрзализныця" только один вагон типа VIP-вагон, курсирующий в составе пассажирского поезда категории "Ночной экспресс" №29/30 сообщением Киев/Ужгород", - говорится в ответе на запрос.

Напомним, Укрзализныця назначила дополнительный Интерсити + из Киева во Львов на 18 ноября.

Также напомним, Укрзализныця открыла продажу билетов в ряд станций.

Добавим, что железная дорога ввела вагоны-салоны в Донецкой области с местом для охранников в 2010 году.