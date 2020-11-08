Укрзалізниця відкриває продаж квитків до низки станцій

"Укрзалізниця позитивно оцінює рішення Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 00:01 9 листопада відновити рух з більшості закритих станцій. Подорожі у поїздах є більш безпечними для громадян, адже компанія суворо дотримується протиепідемічних заходів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що згідно з рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 00:01 9 листопада буде відкрито продаж квитків із залізничних станцій: "Берегове", "Волосянка-Закарпатська", "Великий Березний", "Кострино", "Перечин", "Ставне", "Ужгород", "Пологи", "Сарата", "Кулевча", "Шепетівка" на наступні поїзди:

▪️ № 3/4 "Запоріжжя — Ужгород";

▪️ № 10/9 "Маріуполь — Київ";

▪️ № 17/18 "Харків — Ужгород";

▪️ № 29/30 "Київ — Ужгород";

▪️ № 43/44 "Івано-Франківськ — Київ";

▪️ № 45/46 "Ужгород — Лисичанськ";

▪️ № 81/82 "Київ — Ужгород";

▪️ № 84/83 "Маріуполь — Київ";

▪️ № 88/87 "Ковель — Новоолексіївка";

▪️ № 91/92 "Львів — Київ";

▪️ № 98/97 "Ковель — Київ";

▪️ № 107/108 "Одеса — Ужгород";

▪️ № 116/115 "Київ — Бердянськ";

▪️ № 145/146 "Київ — Ізмаїл";

▪️ № 217/218 "Київ — Рахів";

▪️ № 601/602 "Львів — Солотвино-1" ("Тячів").

"Також згідно з рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 00:01 9 листопада буде закрито продаж проїзних документів із станції "Біла Криниця" на поїзд № 102/101 "Київ — Херсон". До врегулювання ситуації поїзди прослідують через станцію без посадки пасажирів. Висадка пасажирів проводиться за встановленим порядком", - резюмували в Укрзалізниці.

Як повідомлялося раніше в УНН, Укрзалізниця запросила до безкоштовного відвідування залізничних музеїв.

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