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Укрзализныця открывает продажу билетов на ряд станций

Киев  •  УНН

 • 19289 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Укрзализныця согласно решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с 00:01 9 ноября открывает продажу билетов на ряд станций. Об этом сообщает пресс-служба УЗ, информирует УНН.

"Укрзализныця положительно оценивает решение Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с 00:01 9 ноября восстановить движение с большинства закрытых станций. Путешествия в поездах являются более безопасными для граждан, ведь компания строго придерживается противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с 00:01 9 ноября будет открыта продажа билетов из железнодорожных станций: "Берегово", "Волосянка-Закарпатская", "Большой Березный", "Кострино", "Перечин", "Ставное", "Ужгород", "Пологи", "Сарата", "Кулевча", "Шепетовка" на следующие поезда:

▪️ № 3/4 "Запорожье - Ужгород";

▪️ № 10/9 "Мариуполь - Киев";

▪️ № 17/18 "Харьков - Ужгород";

▪️ № 29/30 "Киев - Ужгород";

▪️ № 43/44 "Ивано-Франковск - Киев";

▪️ № 45/46 "Ужгород - Лисичанск";

▪️ № 81/82 "Киев - Ужгород";

▪️ № 84/83 "Мариуполь - Киев";

▪️ № 88/87 "Ковель - Новоалексеевка";

▪️ № 91/92 "Львов - Киев";

▪️ № 98/97 "Ковель - Киев";

▪️ № 107/108 "Одесса - Ужгород";

▪️ № 116/115 "Киев - Бердянск";

▪️ № 145/146 "Киев - Измаил";

▪️ № 217/218 "Киев - Рахов";

▪️ № 601/602 "Львов - Солотвино-1" ("Тячев").

"Также согласно решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с 00:01 9 ноября будет закрыто продажу проездных документов со станции "Белая Криница" на поезд №102/101 "Киев - Херсон". До урегулирования ситуации поезда проследуют через станцию без посадки пассажиров. Высадка пассажиров производится в установленном порядке", - резюмировали в Укрзализныце.

Как сообщалось ранее в УНН, Укрзализныця пригласила до бесплатного посещения железнодорожных музеев.

Напомним, в Украине обновили зоны карантина: кто в "красной".

Украинские Национальные Новости

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