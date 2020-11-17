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Холодильник, комп’ютер та ванна кімната: Укрзалізниця пропонує VIP-подорожі країною під час карантину

Холодильник, комп’ютер та ванна кімната: Укрзалізниця пропонує VIP-подорожі країною під час карантину

Київ • УНН

 • 69818 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Укрзалізниця пропонує послугу проїзду у вагоні-салоні, яким можна пересуватись Україною на VIP-рівні під час карантину. Такий вагон вміщує до 11 осіб, має кухню з холодильником, залу відпочинку з комп’ютером та відеотехнікою, а також ліжко та ванну кімнату. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили в Укрзалізниці.

“Товариством передбачено надання послуги замовлення проїзду у вагоні-салоні. Вагон-салон є справжнім готелем на колесах, який облаштований кухнею, великою залою та просторим спальним купе. Кухня обладнана холодильником, мікрохвильовою піччю та електроплитою. Велику залу облаштовано м’яким куточком, комп’ютером, аудіо- та відеотехнікою. У спальному купе розташовано ліжко, письмовий стіл, шафа, кондиціонер, ванна кімната. Кількість спальних місць становить від 5 до 11 (у залежності від конструкції вагону). Також вагони-салони облаштовані спеціальними купе для охорони та службового персоналу”, - йдеться у відповіді на запит.

Зазначається, що замовити послугу перевезення у вагоні-салоні слід завчасно, але не пізніше ніж за 5 робочих днів до відправлення поїзда, та подати письмову заявку. У заявці необхідно зазначити такі відомості, як дата відправлення поїзда, станція відправлення та станція призначення, приїзд у напрямку “туди”, “зворотно” або “туди і назад”.

“За кожний замовлений спеціальний вагон-салон сплачується вартість проїзду 12 дорослих пасажирів за тарифом м’якого вагона з двомісними купе “СВ” відповідної категорії поїзда. Слід зазначити, що послуга замовлення перевезення у вагоні-салоні була достатньо популярною у минулому та попередніх роках, але на жаль у 2020 році ситуація пов’язана з захворюванням на коронавірус призвела до зменшення попиту на послуги з перевезення залізничним транспортом, у тому числі на послуги з перевезення у вагонах-салонах, основною причиною є введення у ряді регіонів “червоної зони”, - вказано у відповіді на запит.

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Повідомляється, що вартість проїзду розраховується відповідно до наказу Міністерства інфраструктури, відповідно до періоду року і днів тижня. Так, по п’ятницях та неділях тариф має коефіцієнт підвищення 1,1, а по вівторках і середах - коефіцієнт зниження 0,9.

Окрім того зазначається, що в Україні курсує VIP-вагон.

“Конструкцією VIP-вагону передбачено шість 2-місних купе. У купе VIP-вагону може прямувати один або два дорослих пасажири та одна дитина віком до 6 років, при цьому, сплачується повна вартість проїзду за купе. Повернення одного місця з двох оформлення місць у купе не проводиться. Плата за послуги (збір) справляється за двох пасажирів. У вагоні такої категорії не надаються пільги та знижки, не застосовується дитячий тариф, не оформлюється проїзд за службовими і разовими квитками працівників залізничного транспорту”, - вказано у відповіді на запит.

Повідомляється, що заплатити за користування VIP-вагоном можна в квиткових касах, розташованих на вокзалах та станціях.

“На сьогодні в АТ “Укрзалізниця” лише один вагон типу VIP-вагон, курсує у складі пасажирського поїзда категорії “Нічний експрес” №29/30 сполученням Київ/Ужгород”, - йдеться у відповіді на запит.

Нагадаємо, Укрзалізниця призначила додатковий Інтерсіті+ з Києва до Львова на 18 листопада.

Також нагадаємо, Укрзалізниця відкрила продаж квитків до низки станцій.

Додамо, що залізниця ввела вагони-салони на Донеччині з місцем для охоронців у 2010 році.

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