Холифилд оценил возможности Усика в супертяжелом дивизионе

Американец считает украинца сильным боксером, но переход в другую категорию может стать для него проблемой.

“Усик — действительно хороший боец. У него отличная школа, и он левша. Он движется вверх, но тяжеловесы сегодня очень велики. Поэтому, переход в новый дивизион может стать проблемой для него. Усик сразится с ребятами, которые гораздо больше него. В свое время мне пришлось делать то же самое, но тогда супертяжи не могли двигаться как я. У меня были хорошие ноги, и я мог хорошо двигаться. Поэтому и побеждал. Усик должен делать также. Но все будет зависеть от того, с кем он будет боксировать”, - отметил Холифилд.

Напомним, что в 2017 году Холифилд попал в Международный зал славы бокса.