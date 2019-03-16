Холіфілд оцінив можливості Усика в суперважкому дивізіоні

Американець вважає українця сильним боксером, але перехід в іншу категорію може стати для нього проблемою.

“Усик — дійсно хороший боєць. У нього відмінна школа, і він лівша. Він рухається вгору, але важковаговики сьогодні дуже великі. Тому, перехід в новий дивізіон може стати проблемою для нього. Усик битиметься з хлопцями, які набагато більше його. Свого часу мені довелося робити те ж саме, але тоді супертяжі не могли рухатися як я. У мене були хороші ноги, і я міг добре рухатися. Тому і перемагав. Усик повинен робити також. Але все буде залежати від того, з ким він буде боксувати”, — зазначив Холіфілд.

Нагадаємо, що в 2017 році Холіфілд потрапив до Міжнародного залу слави боксу.