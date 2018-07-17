Хоккеист сборной Украины продолжит карьеру в составе действующего чемпиона Польши
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Форвард сборной Украины Андрей Михнов заключил соглашение с чемпионом Польши “ХК Тыхы”. Об этом сообщает официальный сайт клуба, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу “Донбасса”.
Детали контракта 35-летнего нападающего не сообщаются.
Михнов последние пять лет провел в чемпионате Беларуси. Два года украинский форвард сыграл в Жлобинская “Металлурге”, еще два — в минской “Юности”. В последнем сезоне Михнов в составе минчан стал серебряным призером национального чемпионата и выиграл Континентальный кубок.
Заметим, что Михнов выступал в составе сборной Украины на чемпионате мира в Литве, по итогам которого “сине-желтые” сохранили прописку в дивизионе IB.
Добавим также, “тыхы” является действующим чемпионом Польши и в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов. Всего же этот клуб выигрывал национальный чемпионат трижды, еще столько же раз брал Кубок страны.