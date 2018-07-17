Хоккеист сборной Украины продолжит карьеру в составе действующего чемпиона Польши

Детали контракта 35-летнего нападающего не сообщаются.

Михнов последние пять лет провел в чемпионате Беларуси. Два года украинский форвард сыграл в Жлобинская “Металлурге”, еще два — в минской “Юности”. В последнем сезоне Михнов в составе минчан стал серебряным призером национального чемпионата и выиграл Континентальный кубок.

Заметим, что Михнов выступал в составе сборной Украины на чемпионате мира в Литве, по итогам которого “сине-желтые” сохранили прописку в дивизионе IB.

Добавим также, “тыхы” является действующим чемпионом Польши и в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов. Всего же этот клуб выигрывал национальный чемпионат трижды, еще столько же раз брал Кубок страны.